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Факти / Світ / Росія

Додатки розробника ВКонтакте і Mail.ru видалили з App Store

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Вконтакте
Фото: Dreamstime

Apple видалила з магазину застосунків App Store всі мобільні застосунки екосистеми VK, зокрема додаток російської соціальної мережі ВКонтакте, а також застосунки VK Музика, VK Кліпи, VK Мессенджер, VK Play, VK Адмін, Пошта Mail.Ru і Хмара Mail.Ru та інші.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Примітно, що з у браузерній версії сайту App Store застосунок ще деякий час був доступний, але потім теж зник.

Зараз дивляться

Зі смартфона або планшета Apple під час пошуку в App Store видається помилка:

– Додаток Вконтакте: музыка и видео більше недоступні. Розробник видалив цей додаток з App Store, – йдеться у повідомленні.

При цьому застосунок ВКонтакте в магазині Google Play залишається доступним.

Під час пошуку в App Store у браузері за застосунками розробника VKontakte в магазині застосунків у деяких випадках зазначено, що немає ніяких застосунків, доступних від цього розробника (There are currently no apps available). Аналогічна ситуація під час входу у магазин з iPhone або iPad.

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Джерело: Habr

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