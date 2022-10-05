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Факти / Світ / Росія

Путін ще в травні розпочав приховану мобілізацію росіян – ГУР

Валентина Чорна, редакторка стрічки
мобілізація в Росії

Президент РФ Володимир Путін ще в травні, після перших значних невдач своєї армії, розпочав приховану мобілізацію росіян.

Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що ще в травні з’явилися перші ознаки того, що Росія не справляється із завданнями, які перед собою поставила.

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– Тоді ж почали з’являтися перші так звані добровольці, відбулося залучення “боевого армейского резерва страны”, почали активно рекрутувати людей російські приватні військові компанії, з’явилися так звані патріотичні батальйони, набір до яких мали робити всі федеральні утворення РФ. Було багато прикладів того, що приховано проводиться мобілізація, але про це ніхто не говорив, – сказав він.

Нагадаємо, що 21 вересня глава РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, в рамках якої вирішено призвати “300 тис. резервістів”, згідно з офіційними даними.

Неофіційно ж ЗМІ озвучували дані про плани Кремля мобілізувати 1 млн, і навіть 1,2 млн осіб.

Через мобілізацію в РФ спалахнули протести, зокрема на території Дагестану. А росіяни почали масово тікати з РФ до сусідніх країн.

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Фото: Головне управління розвідки

Джерело: ГУР
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