Жовтень, 07 в 19:00

Міжнародні резерви Росії за місяць знизилися на 4,41% (або на $24,972 млрд).

Станом на 1 жовтня 2022 року вони становлять $540,688 млрд, тоді як на початку вересня були $565,660 млрд, про що повідомляє Центробанк Росії.

Зазначається, що 30 вересня обсяг міжнародних резервів “під впливом негативної переоцінки” зменшився на 1,6% (на $9 млрд) і становив $540,7 млрд.

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18 лютого цього року обсяг резервів досяг історичного максимуму – $643,2 млрд, а потім почав знижуватися.

У березні міністр фінансів РФ Анатолій Силуанов повідомив, що половина золотовалютних резервів ($300 млрд із $640 млрд) Росії заморожена через санкції.

Багатомільярдними збитками для Центробанку Росії і Фонду національного добробуту стало стрімке обвалення китайського юаня.

Річ у тім, що юань – останній актив у міжнародних резервах РФ, що не потрапив під санкції. Адже відразу після повномасштабного вторгнення РФ до України долари, євро, фунти стерлінгів, японські єни, австралійський і канадський долари опинилися під санкціями.