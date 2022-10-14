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До окупованого Криму росіяни привезли близько 400 найманців-іноземців – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
До окупованого Криму росіяни привезли близько 400 найманців-іноземців – Генштаб

Російське військове керівництво будь-якими способами намагається поповнювати особовий склад своєї окупаційної армії, і залучає для цього іноземних найманців.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, 9 жовтня до тимчасово окупованого Криму росіяни привезли близько 400 бойовиків-іноземців. Їх планують перекинути на лінію фронту на території України.

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При цьому, своїх солдатів РФ не в змозі забезпечувати і навчати. Зокрема, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю зупинили відправлення нових мобілізованих до навчальних центрів до 1 листопада. Причиною тому є те, що ці навчальні центри не готові до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу.

Крім того, РФ 10-11 жовтня в Енергодарі на Запоріжжі збільшила свій особовий склад на території атомної електростанції.

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За наявною інформацією, окупанти використовують станцію, як базу для розміщення особового складу, бо цей об’єкт не обстрілюється.

Фото: ГУР МО

Джерело: Генштаб ЗСУ
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