До окупованого Криму росіяни привезли близько 400 найманців-іноземців – Генштаб
Російське військове керівництво будь-якими способами намагається поповнювати особовий склад своєї окупаційної армії, і залучає для цього іноземних найманців.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Так, 9 жовтня до тимчасово окупованого Криму росіяни привезли близько 400 бойовиків-іноземців. Їх планують перекинути на лінію фронту на території України.
При цьому, своїх солдатів РФ не в змозі забезпечувати і навчати. Зокрема, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю зупинили відправлення нових мобілізованих до навчальних центрів до 1 листопада. Причиною тому є те, що ці навчальні центри не готові до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу.
Крім того, РФ 10-11 жовтня в Енергодарі на Запоріжжі збільшила свій особовий склад на території атомної електростанції.
За наявною інформацією, окупанти використовують станцію, як базу для розміщення особового складу, бо цей об’єкт не обстрілюється.
Фото: ГУР МО