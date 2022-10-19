Понад 66 тис. окупантів і майже 1,3 тис. безпілотників: втрати Росії у війні проти України
Фото: Генштаб ЗСУ
Російська Федерація продовжує зазнавати значних втрат у повномасштабній війні проти України. Зокрема, тепер понад 66 тис. окупантів більше не вчинятимуть воєнних злочинів в Україні.
Втрати Росії у війні проти України
- особового складу ‒ близько 66 280 (+430) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2 554 (+6) одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 5 235 (+16) одиниць;
- артилерійських систем – 1 637 (+15) одиниць;
- РСЗВ – 372 одиниці;
- засобів ППО ‒ 189 (+1) одиниць;
- літаків – 269 (+1) одиниць;
- гелікоптерів – 242 одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 286 (+10) одиниць;
- крилатих ракет ‒ 323 (+5) одиниці;
- кораблів /катерів ‒ 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 999 (+14) одиниць;
- спеціальної техніки ‒ 146 (+2) одиниць.
У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що найбільших втрат російська армія зазнала на Бахмутському та Краматорському напрямках, де тривають запеклі бої за звільнення тимчасово окупованих територій України.
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