Жовтень, 19 в 9:27

Російська Федерація продовжує зазнавати значних втрат у повномасштабній війні проти України. Зокрема, тепер понад 66 тис. окупантів більше не вчинятимуть воєнних злочинів в Україні.

Втрати Росії у війні проти України

особового складу ‒ близько 66 280 (+430) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2 554 (+6) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 5 235 (+16) одиниць;

артилерійських систем – 1 637 (+15) одиниць;

РСЗВ – 372 одиниці;

засобів ППО ‒ 189 (+1) одиниць;

літаків – 269 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 242 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 286 (+10) одиниць;

крилатих ракет ‒ 323 (+5) одиниці;

кораблів /катерів ‒ 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 999 (+14) одиниць;

спеціальної техніки ‒ 146 (+2) одиниць.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що найбільших втрат російська армія зазнала на Бахмутському та Краматорському напрямках, де тривають запеклі бої за звільнення тимчасово окупованих територій України.