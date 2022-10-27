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Кремль переклав безпеку регіонів на губернаторів, щоб уникнути критики – британська розвідка

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Кремль переклав безпеку регіонів на губернаторів, щоб уникнути критики – британська розвідка
Фото: Pexels

Кремль залучає губернаторів російських регіонів до розробки так званих заходів безпеки, щоб відвернути увагу росіян від керівної верхівки РФ.

Про це повідомляється у зведенні від розвідки Міноборони Великої Британії.

Так, 24 жовтня прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме розробку заходів безпеки в регіонах Росії. Перед цим президент РФ Володимир Путін підписав указ про запровадження нового режиму рівнів небезпеки.

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Більш активне залучення регіональних чиновників, на думку британської розвідки, мало б частково відвернути увагу громадськості від керівної верхівки.

Кремль дотримувався аналогічного підходу під час кризи з коронавірусом Covid-19.

Однак Москві, найімовірніше, буде складніше ізолювати російське суспільство від наслідків “спеціальної воєнної операції” в Україні.

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