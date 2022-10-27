Жовтень, 27 в 7:24

Риторика президента Росії Володимира Путіна вказує на те, що він ніяк не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістську мету війни.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні Путін на зустрічі з представниками служби безпеки Співдружності Незалежних Держав (СНД) заявив, що Україна “втратила суверенітет”, і нібито США використовують Україну як таран проти Росії, Союзної російсько-білоруської держави, ОДКБ та СНД.

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Таку ж риторику продовжив речник держдуми Росії В’ячеслав Володін. За його словами, Україна нібито втратила здатність існувати як держава. А ще, нібито Україна окупована НАТО і стала колонією США.

В ISW вважають, що такі заяви просто не сумісні навіть із найменшим бажанням вести переговори про припинення вогню, не кажучи вже про повне врегулювання воєнного конфлікту, де Росія є агресором.

Аналітики Інституту вивчення війни бачать те, що Кремль хоче лише перемоги у війні з Україною та зміни влади у Києві. А це вплине на переорієнтацію України із Заходу на співпрацю з Росією.

Раніше репортер CNN у Білому домі Стівен Коллінсон у свої статті написав про те, що протягом багатьох місяців Путін чекав і спостерігав, сподіваючись на розкол у Вашингтоні щодо консенсусу у підтримці України. І ось тепер можуть з’явитися перші тріщини.