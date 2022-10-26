Чому ріст скептицизму у США щодо допомоги Україні грає на руку Путіну – аналіз CNN

Жовтень, 26 в 15:21

Протягом багатьох місяців російський диктатор Володимир Путін чекав і спостерігав, сподіваючись на розкол вашингтонського консенсусу, створеного президентом Джо Байденом щодо необхідності зробити все можливе для захисту демократії в Україні.

Але тепер можуть з’явитися перші тріщини, аналізує репортер CNN у Білому домі Стівен Коллінсон.

Немає жодних ознак того, що лінія військової допомоги США на суму $18 млрд, яка допомогла Україні відбити натиск Росії, зараз під загрозою. Але за два тижні до проміжних виборів у США зростає хвилювання щодо “нескінченної ролі” Вашингтона у війні.

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Коллінсон пише, що навіть найменший натяк на пом’якшення рішучості США може втішити Путіна, оскільки диктатор з Кремля готується влаштувати “болючу зиму” українським мирним жителям і європейцям, які залежать від російського газу.

У вівторок частина демократів опублікували, а потім відкликали, листа із закликом до переговорів з РФ. Це сталося через кілька днів після того, як лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті сказав, що Київ не може очікувати на “чистий чек”, якщо республіканці прийдуть до влади.

— Тим часом 45-й президент США Дональд Трамп, який є можливим кандидатом від Республіканської партії, скаржився на вартість підтримки урядом України у боротьбі з “його героєм Путіним”, – пише Коллінсон.

Зрозуміло, що у Вашингтоні досі існує двопартійний консенсус щодо допомоги Україні.

Але, як зазначає журналіст, чутки про те, що жорстка лінія Байдена щодо Росії не завжди має майже одностайну підтримку, виникли в особливо делікатний час: коли Захід намагається нівелювати останній раунд ядерної риторики з боку РФ, що Київ нібито може використати “брудну бомбу”.

Ці заяви призвели до переговорів на високому рівні між військовим керівництвом США та РФ і широко інтерпретуються або як додаткова тактика залякування, або, можливо, як спроба Москви створити операцію під хибним прапором, яка може бути використана як привід для її застосування зброї.