РФ кидає на війну в Україні беззбройних мобілізованих – британська розвідка

З середини жовтня РФ направила на фронт в Україні кілька тисяч мобілізованих, у частини з них немає зброї, повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Окрім того, аналітики після вивчення фото із відкритих джерел заявляють, що ті гвинтівки, які були видані мобілізованим резервістам – це зазвичай автомати АКМ, випущені в 1959 році. Відповідно стан їхній жахливий через погане зберігання.

АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як російські регулярні бойові частини в основному озброєні 5,45-міліметровими гвинтівками АК-74М або АК-12, наголошують у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 October 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/2ZQnn5d7fS

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/EqeG41LZiK

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 31, 2022