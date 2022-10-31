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Факти / Світ / Росія

РФ кидає на війну в Україні беззбройних мобілізованих – британська розвідка

Валентина Летяк, редакторка стрічки
мобілізація в Росії

З середини жовтня РФ направила на фронт в Україні кілька тисяч мобілізованих, у частини з них немає зброї, повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Окрім того, аналітики після вивчення фото із відкритих джерел заявляють, що ті гвинтівки, які були видані мобілізованим резервістам – це зазвичай автомати АКМ, випущені в 1959 році. Відповідно стан їхній жахливий через погане зберігання.

АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як російські регулярні бойові частини в основному озброєні 5,45-міліметровими гвинтівками АК-74М або АК-12, наголошують у розвідці.

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– Це означатиме, що російським логістам доведеться доставляти на передову не один, а два типи боєприпасів до стрілецької зброї, що, ймовірно, ще більше ускладнить і без того напружені логістичні системи РФ, – вважають британські розвідники.

 

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Фото: ГУР

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