Листопад, 19 в 8:42

У Росії продовжують приховану мобілізацію, навіть коли йде осінній заклик. Це призведе до перевантаженості апарату формування збройних сил та погіршить якість оснащення та підготовки мобілізованих.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

У російських Telegram-каналах активно обговорюється підготовка до другої хвилі мобілізації. Зокрема, стали публікувати фотографії порядку денного, отриманого петербуржцем, який має з’явитися на мобілізацію у січні 2023 року. І це все всупереч заявам президента Путіна щодо офіційного закінчення часткової мобілізації 31 жовтня.

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Деякі військові блогери пишуть, що загальна мобілізація розпочнеться у грудні чи січні.

Незалежне російське ЗМІ 18 листопада опублікувало розслідування, згідно з яким державні структури та підприємства продовжують готувати своїх співробітників до мобілізації, спрямовуючи їх на різні програми навчання та мобілізаційні курси.

А у Кремлі заявили, що президенту Володимиру Путіну нема потреби підписувати указ про офіційне припинення мобілізаційного періоду.

В ISW вважають, що продовження прихованої мобілізації та потенційна підготовка до нової хвилі у тандемі з поточним осіннім закликом суттєво ускладнять роботу апарату формування збройних сил.

– Очевидно, що російська влада ніколи не припиняла мобілізацію, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих призовників все ще проходить через систему підготовки водночас, коли призовники проходять свій власний цикл навчання, – кажуть аналітики Інституту вивчення війни.

Наступна хвиля мобілізації найближчими місяцями лише посилить ситуацію і, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть перекинуті на фронт в Україні.