Вибухи у Криму лунали протягом ночі: під ударом були ТЕС, виникли перебої зі світлом
- У ніч проти 25 червня у Криму пролунала серія вибухів.
- Повідомляють про перебої зі світлом та локальні блекаути.
У ніч проти 25 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, що викликали пожежі та масштабні перебої зі світлом у низці міст.
Про це повідомляють OSINT-ресурси, моніторингові канали та місцеві пабліки.
Вибухи у Криму 25 червня: що відомо
За повідомленнями моніторингових ресурсів, цієї ночі вибухи лунали одразу у кількох районах окупованого Криму.
Польоти безпілотників та роботу протиповітряної оборони фіксували у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Ялті, а також у Первомайському, Красноперекопському та Сімферопольському районах.
За даними пабліків, під удар потрапили Балаклавська ТЕС та Таврійська ТЕС.
На цьому тлі місцеві жителі почали повідомляти про перебої з електропостачанням.
Зокрема, за інформацією моніторингових каналів, у Ялті тимчасово фіксувався масштабний блекаут.
Також повідомлялося про вибухи у районі військового аеродрому Кача.
Окремо канал Кримський вітер стверджує, що мобільні групи окупаційних сил нібито намагалися збивати безпілотники безпосередньо над житловою забудовою.
Місцеві пабліки також публікували кадри пожеж і повідомлення про роботу російської ППО.
Офіційного підтвердження причин усіх вибухів та остаточних наслідків станом на момент публікації немає.
Напередодні Служба безпеки України повідомила про проведення нової спецоперації у тимчасово окупованому Криму.
За попередніми даними, ударів завдали по російських засобах протиповітряної оборони у районі Керченської протоки, а також по військових аеродромах Саки та Гвардійське.
Крім цього, поблизу Керчі, за даними СБУ, вдалося уразити дві одиниці озброєння зі складу комплексу С-400 та два зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1.
Також повідомлялося про удари по інфраструктурі військового аеродрому Гвардійське.