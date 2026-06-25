У ніч проти 25 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, що викликали пожежі та масштабні перебої зі світлом у низці міст.

Про це повідомляють OSINT-ресурси, моніторингові канали та місцеві пабліки.

Вибухи у Криму 25 червня: що відомо

За повідомленнями моніторингових ресурсів, цієї ночі вибухи лунали одразу у кількох районах окупованого Криму.

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Польоти безпілотників та роботу протиповітряної оборони фіксували у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Ялті, а також у Первомайському, Красноперекопському та Сімферопольському районах.

За даними пабліків, під удар потрапили Балаклавська ТЕС та Таврійська ТЕС.

На цьому тлі місцеві жителі почали повідомляти про перебої з електропостачанням.

Зокрема, за інформацією моніторингових каналів, у Ялті тимчасово фіксувався масштабний блекаут.

Також повідомлялося про вибухи у районі військового аеродрому Кача.

Окремо канал Кримський вітер стверджує, що мобільні групи окупаційних сил нібито намагалися збивати безпілотники безпосередньо над житловою забудовою.

Місцеві пабліки також публікували кадри пожеж і повідомлення про роботу російської ППО.



Офіційного підтвердження причин усіх вибухів та остаточних наслідків станом на момент публікації немає.

Напередодні Служба безпеки України повідомила про проведення нової спецоперації у тимчасово окупованому Криму.

За попередніми даними, ударів завдали по російських засобах протиповітряної оборони у районі Керченської протоки, а також по військових аеродромах Саки та Гвардійське.

Крім цього, поблизу Керчі, за даними СБУ, вдалося уразити дві одиниці озброєння зі складу комплексу С-400 та два зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1.

Також повідомлялося про удари по інфраструктурі військового аеродрому Гвардійське.

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