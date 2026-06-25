Росія може готувати провокації із використанням польської символіки та спробувати реалізувати їх на території України під час проведення Конференції з питань відновлення України (URC-2026), яка відбудеться у Гданську 25–26 червня.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

Можливі провокації РФ під час конференції у Гданську: що відомо

За інформацією ЦПД, відповідне завдання отримало головне розвідувальне управління РФ.

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У ЦПД зазначають, що ймовірні провокації можуть бути організовані саме у дні проведення міжнародної конференції з відновлення України у Польщі.

Головною метою таких дій називають спробу політичної дестабілізації та загострення відносин між Києвом і Варшавою.

— Росія може готувати провокації з використанням польської символіки, і прагне здійснити їх на території України… Головна мета ворога — політична дестабілізація, створення напруги і розколу між Польщею та Україною, — наголосили у Центрі.

Нагадаємо, що конференція з питань відновлення України (URC-2026) відбудеться 25–26 червня у польському Гданську.

Українську делегацію очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, до складу делегації увійдуть представники уряду, бізнесу, державних компаній та українських громад.

Очікувалося, що президент України Володимир Зеленський мав взяти участь у URC-2026 у Гданську, але через напруженість стосунків з очільником Польщі Каролем Навроцьким невідомо чи буде він присутнім на конференції.

Попередження про можливі російські провокації з’явилося на тлі напруження у відносинах між Києвом і Варшавою після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною польська сторона назвала присвоєння одному з українських підрозділів назви на честь УПА.

У відповідь 20 червня Володимир Зеленський повідомив, що повернув орден польській стороні поштою.

Після цього про повернення польських нагород також заявили глава МЗС України Андрій Сибіга , посол України у Польщі Василь Боднар, керівник Офісу президента Кирило Буданов та заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Крім того, від ордена Білого Орла відмовилися президенти України, які раніше були ним нагороджені — Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

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