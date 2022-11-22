Листопад, 22 в 11:01

Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин вербує лікарів на війну в Україні. За місяць відрядження обіцяють платити до 500 тис. рублів.

Про це повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на оголошення в Telegram-каналі.

Так, ПВК Вагнера потрібні анестезіологи, хірурги, травматологи, операційні медсестри, техніки медобладнання, санітари, фельдшери швидкої допомоги, водії з функцією санітара.

Зараз дивляться

Серед вимог до кандидатів: готовність виїхати протягом 1,5 тижня, вік від 30 до 50 років, гарна фізична форма, профільні навички та сертифікати.

Зарплата, яку пропонує Пригожин: від 250 тис. руб. на місяць – для молодшого персоналу, до 500 тис. руб. на місяць – для старшого персоналу.

У Росії середня зарплата працівників охорони здоров’я у серпні 2022 року становила 51 478 рублів.