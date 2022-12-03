Видала паніка блогерів: аналітики назвали слабкі місця армії РФ

Грудень, 03 в 12:12

Паніка, що охопила російських військових блогерів через надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, демонструє вразливість ракетної кампанії РФ.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши настрої, що заполонили мережу в РФ після появи інформації про надання країнами Заходу Україні додаткових систем ППО.

Експерти звернули увагу, що провоєнна спільнота РФ почала ставити під сумнів стійкість російської ракетної кампанії в довгостроковій перспективі.

Зараз дивляться

Одразу кілька відомих російських блогерів заявили, що “нарощування” західних систем протиповітряної оборони ускладнює здатність РФ завдавати ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

З огляду на це, вони почали вимагати від Кремля прискорити свою ракетну кампанію.

Один із блогерів навіть повторив оцінки Заходу про те, що Росія не доможеться значного ефекту на передовій ракетними ударами, якщо “не полишить ці дурниці й не згорне кампанію найближчим часом”.

Так само нервували блогери, пригадують в ISW, через надані Сполученими Штатами системи HIMARS, які успішно застосовують Збройні сили України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 283-тю добу.

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