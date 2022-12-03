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Факти / Україна
Валентина Чорна |
Вибухи у Запоріжжі та грант у $1,5 млрд від США: що відбувається на 283-й день війни (онлайн)

Вибухи у Запоріжжі та грант у $1,5 млрд від США: що відбувається на 283-й день війни (онлайн)

Українські посольства у п’яти країнах отримали закривавлені пакунки з очима тварин всередині.

Україна отримала грант у розмірі $1,5 млрд від США.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону Московського патріархату в Україні.

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01:06 - 03 грудня

На тлі кампанії терору проти України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів термінову нараду з послами.

Під час наради обгорювалася безпека українських посольств та консульств, постачання енергетичного обладнання в Україну, а також втілення Формули миру президента Володимира Зеленського.

За словами Кулеби, станом на сьогоднішній день зафіксовано 18 випадків загроз дипломатам у 12 країнах.

– Замах на теракт в Іспанії, пакети зі збоченими загрозами у вигляді вирваних очей тварин в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції, повідомлення про мінування у Казахстані, а також підозрілий лист у США, – написав очільник МЗС.

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00:29 - 03 грудня

Україна вже зробила частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність народу, і не збирається зупинятися на цьому.

Про це під час вечірнього звернення 2 грудня заявив президент Володимир Зеленський.

– Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки, і дуже потужно підтримують. І це ще не все. Будуть іще кроки. Україна більше ніколи не зупинятиметься на півшляху, – наголосив він.

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00:27 - 03 грудня

Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі.

– Місто знову залишилося без світла. Ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електроживлення у домівки херсонців, – повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

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