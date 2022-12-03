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На тлі кампанії терору проти України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів термінову нараду з послами.

Під час наради обгорювалася безпека українських посольств та консульств, постачання енергетичного обладнання в Україну, а також втілення Формули миру президента Володимира Зеленського.

За словами Кулеби, станом на сьогоднішній день зафіксовано 18 випадків загроз дипломатам у 12 країнах.