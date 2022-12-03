Вибухи у Запоріжжі та грант у $1,5 млрд від США: що відбувається на 283-й день війни (онлайн)
Українські посольства у п’яти країнах отримали закривавлені пакунки з очима тварин всередині.
Україна отримала грант у розмірі $1,5 млрд від США.
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону Московського патріархату в Україні.
На тлі кампанії терору проти України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів термінову нараду з послами.
Під час наради обгорювалася безпека українських посольств та консульств, постачання енергетичного обладнання в Україну, а також втілення Формули миру президента Володимира Зеленського.
За словами Кулеби, станом на сьогоднішній день зафіксовано 18 випадків загроз дипломатам у 12 країнах.
– Замах на теракт в Іспанії, пакети зі збоченими загрозами у вигляді вирваних очей тварин в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції, повідомлення про мінування у Казахстані, а також підозрілий лист у США, – написав очільник МЗС.
Україна вже зробила частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність народу, і не збирається зупинятися на цьому.
Про це під час вечірнього звернення 2 грудня заявив президент Володимир Зеленський.
– Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки, і дуже потужно підтримують. І це ще не все. Будуть іще кроки. Україна більше ніколи не зупинятиметься на півшляху, – наголосив він.
Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі.
– Місто знову залишилося без світла. Ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електроживлення у домівки херсонців, – повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.