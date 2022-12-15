Грудень, 15 в 17:16

Співробітники російського державного холдингу ВДТРК використовували листи ФСБ, китайську пропаганду та новини з консервативних американських ЗМІ, щоб створити наратив про успіхи Росії у війні в Україні.

Про це пише газета The New York Times, журналісти якої проаналізували злите у мережу листування співробітників компанії з січня по березень 2022 року.

Згідно з матеріалами, державні пропагандисти дотримувалися вказівок ФСБ та міністерства оборони РФ про те, як висвітлювати події, що викликали міжнародний резонанс.

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Співробітники ВДТРК швидко пускали в ефір інформацію ФСБ, яка “малювала райдужну картину війни, яка насправді погіршувалась”.

– 24 лютого, у день російського вторгнення, ФСБ розіслала державним ЗМІ електронні листи, в яких назвала адресатів “колегами”. У листі стверджувалось, що українські солдати залишають свої позиції. В іншому повідомленні йшлося, що Україна нібито захопила цивільне вантажне судно, – повідомляється у статті.

У березні ФСБ відправила співробітникам державних медіа досьє на двох убитих українських офіцерів.

Спецслужба стверджувала, що вони були терористами та вбивали мирних мешканців. Водночас ФСБ попросила не посилатися на неї в новинах, що і зробили співробітники холдингу.

Після обстрілу театру в Маріуполі ФСБ надіслала державним ЗМІ лист з позначкою Важливо! До нього було додане відео із жінкою, яка говорила, що театр підірвали українські націоналісти, а не російські військові.

– Будь ласка, використовуйте у своїх матеріалах, – йшлося у листі.

Крім цього, за даними NYT, російська пропаганда використовувала вибрані цитати з консервативних американських ЗМІ, які показували, що жителі США нібито незадоволені санкціями.

Також співробітники ВДТРК переробляли повідомлення з китайських державних ЗМІ, створюючи наратив, що Китай підтримує Росію та її “справедливу війну” в Україні.

У газеті наголошують, проаналізовані листи дають уявлення про “пропагандистську машину РФ, яка, можливо, є найбільшим успіхом Росії у воєнний час.