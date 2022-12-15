У російському Ангарську сталась пожежа на нафтохімічному заводі

Грудень, 15 в 6:59

Уночі 15 грудня спалахнула пожежа на промисловому майданчику Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області РФ.

Вогонь, що охопив майже 2,5 тис. кв. м, вже локалізували.

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Губернатор області Ігор Кобзєв стверджує, що вибух стався одночасно з тим, як обладнання Байкальської геофізичної служби РАН зафіксувало сейсмічну подію.

У Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ попередньою причиною події назвали загазованість систем технологічної установки.

Відомо, що під час пожежі загинули двоє співробітників АНХК.

Одному з постраждалих надають допомогу в стаціонарі.

Ще четверо перебувають на амбулаторному лікуванні.

У будинках, що розташовані поряд із нафтохімічною компанією, пошкоджень не виявлено.

За словами Ігоря Кобзєва, надзвичайна подія буцімто не позначилась на роботі інфраструктури та загрози населенню Ангарська немає.

З’ясуванням обставин виникнення пожежі займатиметься спеціально створена комісія.

За фактом пожежі вже порушено кримінальну справу.

Джерело: Ігор Кобзєв