Листопад, 02 в 17:54

США звинувачують Північну Корею у таємних постачаннях російській армії артилерійських снарядів для війни в Україні.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Офіційні особи США вважають, що таємні поставки з Північної Кореї, а також безпілотників з Ірану є ще одним свідченням того, що за вісім місяців війни артилерійські арсенали значно зменшилися.

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За даними американської розвідки, Північна Корея намагається приховати постачання до Росії боєприпасів, створивши враження, що снаряди начебто їдуть до країн Близького Сходу чи Північної Африки.

– У вересні Корейська Народно-Демократична Республіка публічно заперечувала, що мала намір постачати боєприпаси Росії. Однак наша інформація вказує на те, що КНДР таємно забезпечує війну Росії в Україні значною кількістю артилерійських снарядів. При цьому приховує реальне місце призначення постачань зброї, намагаючись створити враження, що вона прямує до країн Близького Сходу чи Північної Африки, — заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Офіційні особи не надали доказів того, що КНДР таємно постачає РФ, а у розсекречених розвідданих немає інформації про те, скільки озброєння постачається, і як за нього Кремль платитиме.

– Ми продовжуватимемо стежити за тим, чи будуть отримані ці поставки, – сказав Кірбі.

Він наголосив, що Росія продовжує звертатися до таких країн, як Північна Корея та Іран, на тлі нестачі озброєння та ефективності міжнародних санкцій.

Раніше в Пентагоні заявили, що Володимир Путін покладається на Іран у постачанні зброї для війни – а це ознака його ізоляції.