Грудень, 26 в 15:36

Ситуацію на фронті вибухи на аеродромі в Енгельсі Саратовської області навряд чи змінять, проте можуть вплинути на здатність РФ завдавати масованих ракетних ударів по України, вважає військовий експерт Олег Жданов.

– Остання інформація, яку я побачив, що командний пункт на цьому аеродромі нібито виведений з ладу. А якщо виводиться командний пункт, то управління польотами може бути ускладнене і виникають проблеми із завданням ракетних ударів, – пояснив він.

За його словами, перемістити літаки та матеріально-технічну базу неможливо за короткий проміжок часу – на це знадобиться щонайменше три місяці.

Жданов також повідомив, що поблизу кордонів Росії з Україною не так багато аеродромів, здатних приймати літаки такого класу.

Зараз дивляться

Якщо брати Білорусь, то з її території російська авіація вже кілька місяців не завдає ударів, у Воронежі є стратегічна авіація, проте він ближче до України, ніж Енгельс, і, на думку Жданова, туди “долетить швидше”.

– Тут вже необхідно шукати щось інше. Можливо, за Уралом, у них там теж є авіаційні бази. Та тоді виникає інша проблема – дуже далеко летіти, – наголосив експерт.

Вночі 26 грудня пролунало кілька вибухів на військовому аеродромі Енгельс Саратовської області. За даними росЗМІ, загинули троє людей, але літаки нібито не постраждали.

У Міноборони РФ кажуть, що аеродром атакували ударні дрони, одну з двох ракет, випущених БПЛА, збила їхня ППО, а інша влучила в пункт управління авіабазою.