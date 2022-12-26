Виведення з ладу командного пункту в Енгельсі може вплинути на ракетні атаки РФ – Жданов
Ситуацію на фронті вибухи на аеродромі в Енгельсі Саратовської області навряд чи змінять, проте можуть вплинути на здатність РФ завдавати масованих ракетних ударів по України, вважає військовий експерт Олег Жданов.
– Остання інформація, яку я побачив, що командний пункт на цьому аеродромі нібито виведений з ладу. А якщо виводиться командний пункт, то управління польотами може бути ускладнене і виникають проблеми із завданням ракетних ударів, – пояснив він.
За його словами, перемістити літаки та матеріально-технічну базу неможливо за короткий проміжок часу – на це знадобиться щонайменше три місяці.
Жданов також повідомив, що поблизу кордонів Росії з Україною не так багато аеродромів, здатних приймати літаки такого класу.
Якщо брати Білорусь, то з її території російська авіація вже кілька місяців не завдає ударів, у Воронежі є стратегічна авіація, проте він ближче до України, ніж Енгельс, і, на думку Жданова, туди “долетить швидше”.
– Тут вже необхідно шукати щось інше. Можливо, за Уралом, у них там теж є авіаційні бази. Та тоді виникає інша проблема – дуже далеко летіти, – наголосив експерт.
Вночі 26 грудня пролунало кілька вибухів на військовому аеродромі Енгельс Саратовської області. За даними росЗМІ, загинули троє людей, але літаки нібито не постраждали.
У Міноборони РФ кажуть, що аеродром атакували ударні дрони, одну з двох ракет, випущених БПЛА, збила їхня ППО, а інша влучила в пункт управління авіабазою.