РФ намагається запобігти масовому виїзду чоловіків призовного віку та продовжує мобілізацію – Генштаб

Січень, 05 в 18:59

Військово-політичне керівництво Російської Федерації намагається запобігти масовому виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року.

У Генеральному штабі ЗСУ не виключають ймовірність повної заборони перетину державного кордону Росії чоловікам призовного віку.

Водночас у Генштабі зазначають, що ворог продовжує здійснювати заходи з мобілізації для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат армії РФ в Україні.

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РФ також проводить примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях Луганської області, додають у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, окупаційні банківські установи регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти Російської Федерації.