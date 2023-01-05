РФ намагається запобігти масовому виїзду чоловіків призовного віку та продовжує мобілізацію – Генштаб
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Військово-політичне керівництво Російської Федерації намагається запобігти масовому виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року.
У Генеральному штабі ЗСУ не виключають ймовірність повної заборони перетину державного кордону Росії чоловікам призовного віку.
Водночас у Генштабі зазначають, що ворог продовжує здійснювати заходи з мобілізації для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат армії РФ в Україні.
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РФ також проводить примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях Луганської області, додають у Генштабі ЗСУ.
Зокрема, окупаційні банківські установи регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти Російської Федерації.