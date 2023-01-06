Січень, 06 в 11:01

Заява президента РФ Володимира Путіна про 36-годинне припинення вогню в період з 6 по 7 січня на Різдво є інформаційною операцією проти репутації України.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

Російський диктатор Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу ініціювати припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня по “усієї лінії зіткнення сторін в Україні” і закликав Україну зробити те саме.

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Заява Путіна була нібито відповіддю на заклик патріарха Московського Кирила про тимчасове припинення вогню у зв’язку зі святкуванням Святвечора та Різдва Христового.

Тільки українські та західні офіційні особи, зокрема президент США Джо Байден, одразу ж назвали лицемірством таку заяву, зазначивши, що армія РФ вела обстріли й 24-го, і 25 грудня, коли багато українців святкували Різдво.

На думку аналітиків, 36-годинна пауза потрібна Путіну для того, щоб дати російським військам можливість відпочити, відновити сили та переорієнтуватись для відновлення наступів.

При цьому Путін не може очікувати, що Україна візьме та прислухається до його заклику. Але тоді російський диктатор зможе легко заявити, що український уряд нібито не захотів піти на поступки й нібито не бажає рухатися в бік переговорів.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що якби Путін серйозно ставився до припинення вогню на Різдво, то оголосив би про це заздалегідь, а не за 24 години. А так – це виглядає як спроба звинуватити Україну в не бажанні домагатися миру.

Путін хоче виставити себе справжнім захисником християнської віри. Раніше у Кремлі неодноразово звинувачували Київ у нібито придушенні релігійних свобод в Україні.