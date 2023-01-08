Січень, 08 в 14:10

Росія планує розгорнути власне виробництво дронів-камікадзе у Тольятті.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

За його словами, українській розвідці вже відомо про угоду між Москвою та Тегераном про виробництво дронів-камікадзе на території РФ.

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— Одне з міст — це Тольятті, де вони збираються все це робити, є й інші міста, — сказав Данілов.

Він додав, що після того, яку в іранських дронах було виявлено запчастини виробництва західних компаній, виробники БПЛА можуть зіткнутися із дефіцитом цього комплектування.

— Коли ми почали збивати іранські дрони, то звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти це комплектувальння до Ірану. Але після того, як це стало публічно відомо, я не думаю, що компанії, які їх постачали, будуть продовжувати це робити. Тоді з чого будуть складати свої дрони – це велике питання, — зазначив він.

Нещодавно стало відомо, що в одному з іранських безпілотників, який збили в Україні восени 2022 року, було виявлено технології понад десяти американських та західних компаній.