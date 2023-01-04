Січень, 04 в 17:01

Згідно з оцінкою української розвідки, яку ексклюзивно отримав телеканал CNN, в одному іранському безпілотнику, збитому в Україні восени, були знайдені деталі, виготовлені більш ніж десятком американських і західних компаній.

Ця оцінка, що була надана урядовцям США наприкінці минулого року, ілюструє масштаби проблеми, з якою зіткнулася адміністрація Байдена, яка пообіцяла припинити виробництво Іраном безпілотників, які Росія сотнями запускає по Україні.

Немає жодних доказів того, що будь-яка з цих компаній порушує американське санкційне законодавство і свідомо експортує свої технології для використання в безпілотниках. Навіть якщо багато компаній обіцяють посилити моніторинг, контролювати, куди потрапляють ці дуже поширені деталі на світовому ринку, виробникам часто буває дуже складно, заявили експерти CNN.

Зараз дивляться

Компанії також можуть не знати, що вони шукають, якщо уряд США не знайшов і не наклав санкції на суб’єктів, які купують і продають продукцію в незаконних цілях.

А оцінка української розвідки є ще одним доказом того, що, попри санкції, Іран все ще знаходить велику кількість комерційно доступних технологій.

З 52 компонентів, які українці вилучили з іранського безпілотника Shahed-136, 40, згідно з оцінкою, були виготовлені 13 різними американськими компаніями.

Решта 12 компонентів були виготовлені компаніями Канади, Швейцарії, Японії, Тайваню та Китаю.

Іранські компанії, що потрапили під санкції, схоже, успішно працюють в обхід зусиль, спрямованих на припинення постачання їм критично важливих компонентів і електроніки. Наприклад, компанія, яка побудувала збитий безпілотник, Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), перебуває під санкціями США з 2008 року.

Білий дім створив робочу групу для розслідування того, як технології американського і західного виробництва – від дрібного обладнання типу напівпровідників і GPS-модулів, до великих деталей, таких як двигуни, – опинилися в іранських безпілотниках.

Можливості боротьби з цією проблемою обмежені. США роками запроваджували жорсткі обмеження і санкції в сфері експортного контролю, щоб запобігти отриманню Іраном високотехнологічних матеріалів.

Зараз американські чиновники розглядають можливість посилення контролю за дотриманням цих санкцій, заохочуючи компанії краще контролювати власні ланцюги поставок і, можливо, найголовніше, намагаючись виявити сторонніх дистриб’юторів, які беруть цю продукцію і перепродують її недобросовісним суб’єктам.