Січень, 09 в 23:02

Кількість боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації РФ Енгельс-2 у Саратовській області зменшилася. Усього їх залишилось шість: чотири Ту-95 та два Ту-160.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 7 січня, які опублікували Схеми.

З 20 лишилось 6: на російському аеродромі Енгельс-2 зменшилася кількість боєздатних літаків / 4 фотографии

У грудні минулого року на цій базі було близько двох десятків літаків.

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Повідомляється, що стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 Росія активно залучає для запусків ракет по Україні у війні проти нашої держави.

Також зазначається, що станом на 7 січня на аеродромі також стоїть напіврозібраний Ту-95, транспортний літак моделі ІЛ-76 або ІЛ-78 та пасажирський літак Ту-154.

Крім того, супутник Planet Labs зафіксував, що поряд зі злітною смугою у східній частині аеродрому з’явились захисні бар’єри. За словами військових експертів, вони можуть слугувати захистом від уламків від ймовірних вибухових пристроїв.

Фото: Схеми