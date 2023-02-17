Лютий, 17 в 15:15

У Росії знову кадрові перестановки, цього разу командувачем Центрального військового округу став генерал-лейтенант армії РФ Андрій Мордвічев.

Про це пишуть російські ЗМІ.

До цього командувачем був генерал-полковник Олександр Лапін. Крім того, він також командував угрупованням окупантів Центру в Україні. На початку січня Лапіна призначили начальником Головного штабу Сухопутних військ РФ.

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Чутки про призначення Андрія Мордвічева командувачем Центрального військового округу ходили давно. Тепер відповідний запис з’явився у російській базі Спарк.

Хто такий Мордвічев

Мордвічев був одним із командувачів, який очолював штурм Маріуполя. У боях він отримав поранення, а наприкінці березня в РФ навіть повідомляли про його загибель.

Фейк про смерть Мордвічева розвіяв голова Чечні Рамзан Кадиров. Він запостив відео з російським генералом, на якому Кадиров і Мордвічев обіймаються, а голова Чечні називає окупанта “найкращим командувачем”.

Варто зазначити, що між Кадировим та колишнім командувачем Центрального військового округу Лапіним був конфлікт. Глава Чечні критикував військового, називав “бездарем” та заявляв, що той “відсиджується в Луганську”.

Варто зазначити, що Міністерство оборони РФ 17 лютого на своєму сайті оновило дані про командувачів військових округів. Окрім Мордвічева, у січні змінили керівництво у ще двох округах. Командувачем Західного округу став Євген Нікіфоров, а Південного – Сергій Кузовлєв. Східний округ із серпня очолює Рустам Мурадов.

Очолював штурм Маріуполя: в Росії командувачем Центрального округу поставили Мордвічева / 3 фотографии

Фото: скрин з відео