У РФ кадрові проблеми з командним складом армії, які тільки зростатимуть – розвідка

У російських окупаційних військ на передових підрозділах не вистачає приблизно 40% молодших командирів.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк виданню РБК-Україна.

За його словами, нестача спостерігається у ворожих підрозділах, що діють на Донеччині та Луганщині.

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— РФ продовжуватиме наступальні дії, тому що вона не досягла своєї основної мети – повної окупації Донецької та Луганської областей. І саме в підрозділах, які там знаходяться, ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти.

Черняк додав, що окупанти на першій лінії не хочуть воювати, йти в наступ і багато хто хоче себе покалічити, щоб повернутися на територію Росії і більше не воювати. Він додав, що більшість не планує продовжувати контракт, але “їх ніхто не питає”.

Представник розвідки уточнив, що через це мобілізованих росіян часто відправляють на штурмові дії без командування та належної взаємодії між групами.

Вони можуть мати якісь незначні тактичні успіхи, але гинуть сотнями, і на їхнє місце присилають нове “гарматне м’ясо”. Також, за його словами, проблеми з керівництвом в російській армії є і на вищих рівнях.

Черняк підкреслив, що це помітно у частій зміні генералів та командувачів різного рівня. У розвідці прогнозують, що кадрові проблеми з командним складом росіян з кожним днем будуть збільшуватися.

Нещодавно британський таблоїд The Sun, з посиланням на дані розвідки США, оприлюднив нові дані втрат Росії в Україні. Зазначається, що втрати окупаційних військ сягнули 188 тис. осіб.

Зазначається також, що російські окупанти втратили 2 тис. танків – техніку було знищено або захоплено українською армією.