Росія успішно обходить міжнародні санкції, закуповуючи технології для війни – Bloomberg

Березень, 06 в 8:34

Росія, ймовірно, успішно обходить санкції Європейського Союзу та країн Групи семи, щоб отримувати напівпровідники та інші технології, які необхідні для війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на європейського високопосадовця.

Зазначено, що російський імпорт загалом значною мірою повернувся до довоєнного рівня 2020 року, а аналіз торговельних даних дає змогу припустити, що сучасні чипи та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, постачаються в Росію через треті країни, такі як Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати та Казахстан.

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Після початку повномасштабного вторгнення ЄС і країни G-7 запровадили кілька раундів санкцій проти Росії, намагаючись послабити її військову машину та підірвати економіку. Дані свідчать про те, що реальний вплив у деяких галузях поки що не відповідає очікуванням чиновників.

– Просто підписати нові санкції недостатньо. Урядам зараз потрібні механізми примусу, – сказав Деніел Таннебаум, керівник глобальної практики боротьби з фінансовими злочинами в консалтинговій фірмі Oliver Wyman.

Європейський Союз 25 лютого запровадив десятий санкційний пакет проти Росії. Санкції торкнуться 87 фізичних та 34 юридичних осіб.