Росія успішно обходить міжнародні санкції, закуповуючи технології для війни – Bloomberg
Росія, ймовірно, успішно обходить санкції Європейського Союзу та країн Групи семи, щоб отримувати напівпровідники та інші технології, які необхідні для війни проти України.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на європейського високопосадовця.
Зазначено, що російський імпорт загалом значною мірою повернувся до довоєнного рівня 2020 року, а аналіз торговельних даних дає змогу припустити, що сучасні чипи та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, постачаються в Росію через треті країни, такі як Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати та Казахстан.
Після початку повномасштабного вторгнення ЄС і країни G-7 запровадили кілька раундів санкцій проти Росії, намагаючись послабити її військову машину та підірвати економіку. Дані свідчать про те, що реальний вплив у деяких галузях поки що не відповідає очікуванням чиновників.
– Просто підписати нові санкції недостатньо. Урядам зараз потрібні механізми примусу, – сказав Деніел Таннебаум, керівник глобальної практики боротьби з фінансовими злочинами в консалтинговій фірмі Oliver Wyman.
Європейський Союз 25 лютого запровадив десятий санкційний пакет проти Росії. Санкції торкнуться 87 фізичних та 34 юридичних осіб.