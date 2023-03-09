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Факти / Світ / Росія

У Москві пролунала повітряна тривога: хакери зламали радіостанції і телеканали РФ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
хакери
Фото: Unsplash

У четвер, 9 березня, радіостанції і телеканали у Москві транслювали хибні повідомлення про повітряну тривогу, після того як їхні сервери було зламано.

Про це повідомили інформаційному агентству ТАСС у московському управлінні МНС.

– На території Москви внаслідок злому серверів радіостанцій і телеканалів в ефірі пролунала інформація про оголошення повітряної тривоги. ГУ МНС Росії повідомляє, що ця інформація є неправдивою і не відповідає дійсності, – сказали у пресслужбі.

Також сьогодні оголошення про повітряну тривогу пролунало у Свердловській області РФ.

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Громадян закликали негайно перейти в укриття через те, що “стався удар”. У повідомленні зазначалося, щоб росіяни використали протигази й випили таблетки калію йодиду.

Аналогічний інцидент стався 28 лютого. Тоді хибну інформацію про оголошення повітряної тривоги було зафіксовано в 15 регіонах Росії.

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