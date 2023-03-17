Через війну в Україні РФ втрачає вплив в інших пострадянських державах – ISW

Березень, 17 в 9:53

Через війну в Україні Росія втрачає військовий вплив в інших пострадянських країнах.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

– Передислокація Росією елементів своїх так званих “миротворчих сил” з Нагірного Карабаху в Україну підриває вплив Росії на Вірменію, – зазначається у звіті.

Експерти нагадують, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у підготовці до нової широкомасштабної атаки на Нагірний Карабах.

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– Пашинян заявив, що Вірменія повинна звернутися до Ради Безпеки ООН, якщо Російська Федерація не зможе підтримати перемир’я у Нагірному Карабасі за договором від 9 листопада 2020 року, – зазначається у звіті.

За даними аналітиків, так звані “миротворчі сили” Росії в Нагірному Карабасі, найімовірніше, не мають достатньої чисельності.

Адже російські військові передислокували підрозділи 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади – єдиної російської миротворчої бригади – з Нагірного Карабаху в Україну в березні 2022 року.

– Росія, ймовірно, втратить військовий вплив в інших пострадянських державах, оскільки Москва передислокувала елементи постійно дислокованих російських військ з російських баз у Киргизстані, окупованій Грузії (Абхазії та Південній Осетії) і Таджикистані для участі в бойових діях в Україні, – підсумували аналітики ISW.