Російський удар по селищу Радушне 30 липня, під час якого загинула багатодітна родина, міг бути здійснений ракетою виробництва КНДР.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на військове джерело, знайоме з попередніми результатами аналізу атаки.

РФ могла отримати нові запаси ракет із КНДР

За інформацією агентства, українські радари під час атаки зафіксували дві траєкторії польоту, характерні для північнокорейських балістичних ракет малої дальності KN-23 або KN-24.

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Співрозмовник Reuters пояснив, що дві траєкторії зазвичай свідчать про запуск чотирьох ракет. Водночас про інші місця їхнього можливого падіння йому невідомо.

За словами джерела, остаточні висновки можна буде зробити лише після дослідження уламків ракети. Попри це, він переконаний, що під час удару по Радушному Росія використала саме північнокорейську балістичну ракету.

Reuters зазначає, що Москва вже застосовувала ракети KN-23 та KN-24 проти України наприкінці 2023 року та протягом 2024-го. Однак нинішній випадок, за оцінкою співрозмовника агентства, став першим майже за рік.

Саме ця обставина, на думку джерела, може свідчити про те, що Росія отримала нові запаси такого озброєння, які здатна використати для посилення майбутніх ракетних атак.

Що відомо про атаку на Радушне 30 липня

Зранку 30 липня російські війська завдали балістичного удару по селищу Радушне Криворізького району. Ракета влучила у приватний будинок, де мешкала багатодітна родина Воронових.

За даними Дніпропетровської ОВА, загинули шестеро людей, серед яких троє дітей — 6-річна дівчинка та хлопці віком 11 і 17 років. Ще дев’ятеро людей дістали поранення.

У важкому стані до лікарні госпіталізували 84-річну жінку. Також у стані середньої тяжкості перебувають 49-річна жінка та хлопчики віком 6 і 15 років. Решта постраждалих лікуються амбулаторно.

За інформацією ДСНС, удар повністю зруйнував приватний будинок, пошкодив ще кілька осель і спричинив пожежі.

Після трагедії президент Володимир Зеленський заявив, що, за попередніми даними, Росія застосувала по Радушному балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Він наголосив, що остаточні висновки зроблять після експертизи уламків.

Також глава держави закликав міжнародних партнерів прискорити передання Україні ракет для систем Patriot та інших комплексів ППО.

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