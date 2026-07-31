Вибухи у Києві 31 липня прогриміли під час атаки російських безпілотників на столицю.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 31 липня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи в Києві, Повітряні сили ЗСУ попередили, що реактивні ударні безпілотники рухаються у напрямку столиці з північного заходу.

Зараз дивляться

Невдовзі місцеві мешканці почули вибухи в Києві.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що по ворожих БпЛА працюють сили протиповітряної оборони.

— У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА, — написав він.

Пізніше стало відомо, що унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА зайнялася трава. Наразі пожежу локалізували.

Інформації про постраждалих унаслідок вибухів у Києві 31 липня не надходило.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ.

За даними ДСНС, внаслідок атаки загинув 31-річний чоловік, ще троє людей дістали поранення.

Унаслідок атаки на Київ 30 липня у Святошинському районі сталися пожежі на території гаражного кооперативу та у п’ятиповерховій нежитловій будівлі, а в Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 619-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.