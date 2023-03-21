Березень, 21 в 14:49

За рік війни Китай продав Росії безпілотників і запчастин до них на суму понад 12 млн доларів.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на інформацію з російської митниці, отриману від стороннього джерела.

Важко сказати, чи мали ті китайські безпілотники американські компоненти, що б порушувало американське законодавство.

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До Росії поставляли продукцію DJI, найвідомішого у світі виробника дронів, та низки менших компаній. Найчастіше це робили через дрібних посередників та експортерів.

Ймовірно, що офіційні продажі є лише частиною значно більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до Росії країни, такі як Казахстан, Пакистан і Білорусь.

Результатом є безперебійне постачання нових безпілотників до Росії, які згодом потрапляють на лінію фронту.

Видання наголошує, що для Росії поповнення запасів навіть найпростіших дронів стало настільки ж важливим, як і артилерійські снаряди та кулі.

У військовому, дипломатичному і економічному плані Пекін стає все більш важливою опорою для Росії. Китай залишається одним із найбільших покупців російської нафти, а це допомагає фінансувати російське війну.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, візит лідера КНР Сі Цзіньпіна до Москви є дипломатичним прикриттям для Росії, яка продовжує вчиняти воєнні злочини.