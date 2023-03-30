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Факти / Світ / Росія

Заграву видно за десятки кілометрів: у Свердловській області РФ вибухнув газопровід

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Заграву видно за десятки кілометрів: у Свердловській області РФ вибухнув газопровід

Ввечері 29 березня у Свердловській області Росії вибухнув газопровід, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

За даними росЗМІ, газопровід палає у районі селища Пелим на ділянці Ямбург-Єлець 1.

Заграву пожежі помітно за десятки кілометрів від місця події. Зазначається, що причиною вибуху та пожежі на газопроводі стала розгерметизація.

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На місці працюють спецслужби. Про постраждалих інформації немає.

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