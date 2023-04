Провали у Вугледарі та великі втрати: розвідка Британії пояснила, за що Путін звільнив Мурадова

Причиною звільнення генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східним угрупованням військ (СУВ), про що пишуть в російських соцмережах, ймовірно стали величезні втрати за останні місяці та провальні спроби захопити Вугледар Донецької області.

Про це повідомляє у Twitter розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

За їхніми даними, операції Мурадова викликали публічну критику з боку різних російських коментаторів, включно з самими військовими.

