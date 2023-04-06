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Факти / Світ / Росія

Провали у Вугледарі та великі втрати: розвідка Британії пояснила, за що Путін звільнив Мурадова

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Рустам Мурадов

Причиною звільнення генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східним угрупованням військ (СУВ), про що пишуть в російських соцмережах, ймовірно стали величезні втрати за останні місяці та провальні спроби захопити Вугледар Донецької області.

Про це повідомляє у Twitter розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

За їхніми даними, операції Мурадова викликали публічну критику з боку різних російських коментаторів, включно з самими військовими.

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– Мурадов очолив СУВ після провальної спроби штурму Києва з північного заходу під час першого повномасштабного вторгнення. Наразі це найбільш високопоставлений російський військовий, звільнений у 2023 році, але ймовірні й інші, оскільки Росія продовжує зазнавати невдач у досягненні своїх цілей на Донбасі, – вважають у британській розвідці.

 

Російський диктатор Володимир Путін призначив Рустама Мурадова командувачем Східним угрупованням військ на початку жовтня 2022 року.

До цього Мурадов командував російськими військами на окупованому Донбасі, має бойовий досвід, отриманий у Чечні та Сирії.

Фото: скриншот відео

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