Путін вдруге за рік змінив керівника східного військового округу

Жовтень, 07 в 15:46

Російський диктатор Володимир Путін призначив нового командувача східним військовим округом.

Угруповання очолив Рустам Мурадов, який раніше командував російськими військами на окупованому Донбасі.

Інформацію про це повідомив у Telegram-каналі глава Дагестану Сергій Меліков. За його словами, Мурадов має бойовий досвід, отриманий у Чечні та Сирії.

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Мурадов замінив Олександра Чайка, який пробув на посаді менше року, бо його призначили на неї 21 листопада 2021 року.

Нещодавно в Росії змінився й командувач Західного військового округу. На цю посаду призначили генерал-лейтенанта Романа Бердникова, який раніше очолював групу російських військ у Сирії.

За інформацією Washington Post, у найближчому оточенні Путіна з’явилася людина, яка останніми тижнями безпосередньо висловлювала свою незгоду з його діями у війні, розв’язаній РФ проти України. Це випливає із даних, отриманих розвідкою США.

Одне з джерел заявило, що невдоволення, висловлене членом найближчого оточення Путіна, пов’язане з тим, що він вважає управління воєнними діями неефективним. А також – незадоволений помилками, допущеними тими, хто веде військову кампанію.

Особу цієї людини не повідомляють, але її ім’я фігурує у повідомленнях американської розвідки.