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Факти / Світ / Росія

Путін вдруге за рік змінив керівника східного військового округу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Рустам Мурадов

Російський диктатор Володимир Путін призначив нового командувача східним військовим округом.

Угруповання очолив Рустам Мурадов, який раніше командував російськими військами на окупованому Донбасі.

Інформацію про це повідомив у Telegram-каналі глава Дагестану Сергій Меліков. За його словами, Мурадов має бойовий досвід, отриманий у Чечні та Сирії.

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Мурадов замінив Олександра Чайка, який пробув на посаді менше року, бо його призначили на неї 21 листопада 2021 року.

Нещодавно в Росії змінився й командувач Західного військового округу. На цю посаду призначили генерал-лейтенанта Романа Бердникова, який раніше очолював групу російських військ у Сирії.

За інформацією Washington Post, у найближчому оточенні Путіна з’явилася людина, яка останніми тижнями безпосередньо висловлювала свою незгоду з його діями у війні, розв’язаній РФ проти України. Це випливає із даних, отриманих розвідкою США.

Одне з джерел заявило, що невдоволення, висловлене членом найближчого оточення Путіна, пов’язане з тим, що він вважає управління воєнними діями неефективним. А також – незадоволений помилками, допущеними тими, хто веде військову кампанію.

Особу цієї людини не повідомляють, але її ім’я фігурує у повідомленнях американської розвідки.

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