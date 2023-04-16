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Росія
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Росії бракує техніки для ведення війни проти України – Мінфін США

розбита техніка РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сполучені Штати вважають, що через запроваджені санкції  Росії не вистачає техніки для ведення війни проти України. 

Таку заяву зробила  міністр фінансів США Джанет Єллен.

За її словами, обмеження вже “вдарили по армії РФ”, бо їй не вистачає техніки для ведення війни проти України.

– Санкції та експортний контроль змусили Росію звертатися до Ірану та Північної Кореї за військовим спорядженням і матеріалами, а США роблять кроки щодо припинення ухилення від обмежень, –  сказала вона.

Міністр додала, що обмеження цін на російську нафту до $60 за барель перетворює очікуваний профіцит бюджету РФ на дефіцит.

Нагадаємо, уряд Німеччини пропонує включити санкції щодо атомної промисловості РФ до наступного, 11-го санкційного пакета Європейського Союзу. Росія використовує як засіб тиску залежність Заходу у сфері енергетики. А тому ядерна галузь РФ також має потрапити під санкції, заявив віцеканцлер ФРН Роберт Габек.

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Армія Росії, Війна в Україні, Росія, Санкції проти Росії, США
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Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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