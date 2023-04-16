Росії бракує техніки для ведення війни проти України – Мінфін США

Сполучені Штати вважають, що через запроваджені санкції Росії не вистачає техніки для ведення війни проти України.

Таку заяву зробила міністр фінансів США Джанет Єллен.

За її словами, обмеження вже “вдарили по армії РФ”, бо їй не вистачає техніки для ведення війни проти України.

– Санкції та експортний контроль змусили Росію звертатися до Ірану та Північної Кореї за військовим спорядженням і матеріалами, а США роблять кроки щодо припинення ухилення від обмежень, – сказала вона.

Міністр додала, що обмеження цін на російську нафту до $60 за барель перетворює очікуваний профіцит бюджету РФ на дефіцит.

Нагадаємо, уряд Німеччини пропонує включити санкції щодо атомної промисловості РФ до наступного, 11-го санкційного пакета Європейського Союзу. Росія використовує як засіб тиску залежність Заходу у сфері енергетики. А тому ядерна галузь РФ також має потрапити під санкції, заявив віцеканцлер ФРН Роберт Габек.

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