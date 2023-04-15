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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У наступному пакеті ЄС: Німеччина закликала ввести санкції проти атомної галузі РФ

Роберт Габек
Фото: Getty Images

Уряд Німеччини пропонує включити санкції щодо атомної промисловості РФ до наступного, 11-го санкційного пакету Європейського Союзу.

Про це повідомив віцеканцлер ФРН Роберт Габек в інтерв’ю німецьким ЗМІ.

Він нагадав, що Росія використовує як засіб тиску залежність Заходу в сфері енергетики. А тому ядерна галузь РФ також має потрапити під санкції.

– Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію ввести санкції і щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного санкційного пакету, – наголосив Габек.

Політик додав, що особливе ставлення до атомної промисловості РФ не є виправданим. І Росія в цій галузі більше “не може сприйматися як надійний партнер”.

На переконання Габека, Євросоюз має посилювати свою незалежність від РФ. Зараз країна-агресор, серед іншого, постачає уран для паливних стрижнів атомних електростанцій, а також приймає радіоактивні відходи.

– Ми вже далеко просунулися у багатьох сферах, у тому числі й у сфері енергетики. Залишився лише атомний сектор, – зазначив віцеканцлер Німеччини.

Він також висловив думку, що під час запровадження санкцій проти російської атомної енергетики слід передбачити перехідний період. Водночас Габек наполягає, що не потрібно боятися “рішучих дій і в цій сфері”.

Як відомо, Україна неодноразово закликала західних союзників запровадити санкції проти ядерної галузі РФ, зокрема проти корпорації Росатом. Однак Євросоюз поки що цього не зробив.

Від початку повномасштабної війни ЄС запровадив уже 10 пакетів антиросійських санкцій. За прогнозом прем’єра Польщі Матеуша Моравецького, одинадцятий пакет можуть затвердити протягом найближчих двох місяців .

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Джерело: Deutsche Welle
Атомна енергетика, Війна в Україні, Німеччина, Санкції проти Росії
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