У вівторок, 18 квітня, Московський міський суд відхилив апеляцію на арешт репортера американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого РФ звинуватила в начебто шпигунстві.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Наприкінці березня Лефортівський районний суд Москви відправив журналіста до СІЗО до 29 травня.

Адвокати подали апеляцію та просили пом’якшити запобіжний захід на домашній арешт і заборону певних дій. Сторона захисту також пропонувала звільнити Гершковича під заставу в 50 млн рублів (близько $613 тис.). Кошти пропонувала внести Dow Jones & Company – американська видавнича компанія, власник видання WSJ.

Однак під час засідання 18 квітня суд залишив чинним рішення про арешт репортера. Тож він залишатиметься в СІЗО Лефортово.

Jailed Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich has been denied an appeal to change the terms of his detention at a court hearing in Moscow https://t.co/jzpmenxj4X pic.twitter.com/Vm3AVRlaoA — CNN (@CNN) April 18, 2023

– Ми запропонували суду розглянути питання про обрання запобіжного заходу, не пов’язаного з ізоляцією від суспільства, включно з домашнім арештом, оскільки Еван має реєстрацію на території Москви, або забороною на певні дії, або заставою в розмірі 50 млн рублів. Компанія Dow Jones, власник WSJ, надала гарантійний лист, що у разі звільнення Евана з-під варти вони готові надати заставу… Але в нашому проханні було відмовлено, – зазначила в коментарі журналістам адвокатка Марія Корчагіна.

Захисники також розповіли, що репортер не визнає провини. Адвокати планують знову подавати апеляцію на запобіжний захід.

Наступне судове засідання призначено на кінець травня, коли вирішуватиметься питання про продовження арешту Гершковича.

Варто зазначити, що засідання сьогодні проходило в закритому режимі. Трансляцію для журналістів увімкнули лише в момент оголошення рішення. Еван Гершкович перебував у заскленому “боксі” в судовій залі.

До суду приїхали співробітники посольства США у Москві, зокрема посол Лінн Трейсі. Після засідання вона закликала Росію негайно звільнити журналіста.

– Звинувачення проти Евана безпідставні, і ми закликаємо Росію негайно звільнити його, – наголосила посол.

У чому РФ звинувачує Гершковича

Російська ФСБ затримала Евана Гершковича 29 березня в Єкатеринбурзі. Його звинуватили в начебто шпигунстві та зборі даних, які становлять держтаємницю. Як зазначає CNN, журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.

ФСБ стверджує, що репортер начебто збирав дані про одне з підприємств військово-промислового комплексу РФ. Водночас є інформація, що Гершкович працював над матеріалом про вербування росіян до приватної військової компанії Вагнера.

Еван Гершкович вже не один рік працював репортером московського бюро видання The Wall Street Journal.

Його арешт ознаменував перше затримання американського репортера в Росії за звинуваченнями в шпигунстві з часів Холодної війни. Цей інцидент викликав обурення чиновників Білого дому та подальше напруження між Москвою та Вашингтоном.

Минулого тижня Держдеп США офіційно визнав Гершковича незаконно затриманим у Росії. А президент США Джо Байден закликав РФ відпустити репортера.

Джерело : CNN, Медіазона

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