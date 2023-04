У вівторок, 18 квітня, Московський міський суд відхилив апеляцію на арешт репортера американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого РФ звинуватила в начебто шпигунстві.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Наприкінці березня Лефортівський районний суд Москви відправив журналіста до СІЗО до 29 травня.

Адвокати подали апеляцію та просили пом’якшити запобіжний захід на домашній арешт і заборону певних дій. Сторона захисту також пропонувала звільнити Гершковича під заставу в 50 млн рублів (близько $613 тис.). Кошти пропонувала внести Dow Jones & Company – американська видавнича компанія, власник видання WSJ.

Однак під час засідання 18 квітня суд залишив чинним рішення про арешт репортера. Тож він залишатиметься в СІЗО Лефортово.

Jailed Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich has been denied an appeal to change the terms of his detention at a court hearing in Moscow https://t.co/jzpmenxj4X pic.twitter.com/Vm3AVRlaoA

— CNN (@CNN) April 18, 2023