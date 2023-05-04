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Лілія Стрілець, головна редакторка

Бавовна у Краснодарському краї – горить НПЗ у селищі Ільський

Пожежа на НПЗ, Ільський, Краснодарський край

У селищі Ільський Краснодарського краю РФ виникла пожежа – горить резервуар Ільського нафтопереробного заводу.

Місцеві ЗМІ повідомляють про атаку “невідомого безпілотника”.

Де знаходиться селище Ільське – карта

Селище Ільське знаходиться за 200 км від Керченського мосту та приблизно 600 км від Херсона.

Відео пожежі у Ільському

До речі, напередодні російська влада заявляла про атаку безпілотниками Кремля та нафтосховища у селищі Волна Краснодарського краю з подальшими пожежами. Пожежу у Волні гасили півдня.

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Вибух, Пожежа, Росія
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