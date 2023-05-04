Потребує перевіркиЛілія Стрілець, головна редакторка
Бавовна у Краснодарському краї – горить НПЗ у селищі Ільський
У селищі Ільський Краснодарського краю РФ виникла пожежа – горить резервуар Ільського нафтопереробного заводу.
Місцеві ЗМІ повідомляють про атаку “невідомого безпілотника”.
Де знаходиться селище Ільське – карта
Селище Ільське знаходиться за 200 км від Керченського мосту та приблизно 600 км від Херсона.
Відео пожежі у Ільському
До речі, напередодні російська влада заявляла про атаку безпілотниками Кремля та нафтосховища у селищі Волна Краснодарського краю з подальшими пожежами. Пожежу у Волні гасили півдня.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.