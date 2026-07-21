У ніч на 21 липня (з 18:00 20 липня) російський ворог атакував територію України 58 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами Бандероль та безпілотниками-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну

Росіяни запускали дрони з Курська, Орла, окупованого Донецька та населеного пункту Гвардійське, що в Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 46 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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