На узбережжі Стамбула виявили уламки ймовірного дрона-камікадзе з вибухівкою. Небезпечний об’єкт знешкодили шляхом контрольованого підриву.

Безпілотний літальний апарат виявили на узбережжі Стамбула

Підозрілі уламки помітили місцеві жителі на береговій лінії між пляжами Карабурун в районі Арнавуткьой та Орманли в Чаталджі. Вони повідомили про знахідку правоохоронцям, повідомляє турецьке міжнародне інформаційне агентство IHA.

Після попереднього огляду фахівці припустили, що на берег винесло фрагменти ударного безпілотника. На місце прибули підрозділи берегової охорони Мармурового моря і Босфору, а також група підводної оборони.

Зараз дивляться

Під час технічного обстеження спецпідрозділ SAS виявив усередині об’єкта вибухові матеріали. Територію оточили, після чого уламки безпечно підірвали.

Нагадаємо, що у червні на одному з турецьких пляжів вже знаходили невідомий безпілотник, який виніс морем на берег. Після огляду його відправили до Анкари на експертизу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.