Мертві окупанти можуть годинами крокувати Червоною площею – Данілов про парад у Москві

Парад до Дня Перемоги в Москві 9 травня відбувся напрочуд швидко.

Повітряної частини на параді не було взагалі, тому що її вирішили скасувати, а з танків на Червону площу виїхав лише музейний Т-34.

Його в РФ представили, як “кращий середній танк Великої Вітчизняної війни та найбільш масовий танк Червоної армії”.

Лаконічною й була промова президента РФ Володимира Путіна.

Парад разом із главою Кремля споглядали прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, а також самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко.

На дійство в РФ уже відреагував секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

За його словами, “декілька годин крокувати “парадом” на “Червоній площі” можуть мертві російські окупанти, які без слави й честі загинули в Україні”.

– Це єдиний парад, який гідний приймати вбивця українських дітей Путін у свого ПВК-війська, і єдина правда, яку мають знати росіяни про свою країну, – зауважує Олексій Данілов.

Нагадаємо, що за 440 днів повномасштабної війни Сили оборони України ліквідували вже понад 195 тисяч російських окупантів.

Крім того, станом на 9 травня вже спалено 3 734 танків армії РФ.

Джерело: Олексій Данілов

Фото: сайт президента Росії

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