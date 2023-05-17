Під Бєлгородом невідомий безпілотник атакував КПП, сталася пожежа – ЗМІ

У ніч проти 17 травня у Бєлгородській області Росії сталася пожежа. Причиною нібито є безпілотник, який скинув два боєприпаси на автомобільний пропускний пункт Шебекіно.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Відомо, що БПЛА близько півночі залетів на територію Бєлгородської області й атакував будівлю пункту пропуску на кордоні з Україною, ймовірно, мінометними мінами. Займання загасили, постраждалих нема.

Також неподалік російської Калуги, на 380 км траси А108 Московське велике кільце, 16 травня було помічено дрон радянського виробництва Ту-141 Стриж. Його збила російська ППО.

На місці його падіння утворилася вирва завглибшки 4 метри і діаметром 8 метрів.

Нагадаємо, що 16 травня в РФ біля заводу Москвич спалахнула пожежа.

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