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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Росії впав невідомий безпілотник – під час огляду він вибухнув

Вибух
Фото: Depositphotos

У Краснодарському краї Росії у полі впав невідомий безпілотник, а під час огляду він вибухнув.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Дрон було знайдено вранці 28 травня в Червоноармійському районі краю під час польових робіт неподалік станиці Польова.

– За годину, коли на місце виявлення безпілотника вже почали з’їжджатися співробітники поліції та спецслужб дрон вибухнув, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час вибуху ніхто не постраждав.

У Росії впав невідомий безпілотник – під час огляду він вибухнув

Фото: Bazа

Нагадаємо, що останнім часом у Росії почастішала кількість атак безпілотниками. Так, наприклад, 27 травня, у Псковській області два ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод. Схожий інцидент трапився й у Тверській області.

Безпілотники, Дрони, Росія
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Артур Свинаренко
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