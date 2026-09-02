Віцепрезидентку Bank of America вбили ножем на Таймс-сквер у Нью-Йорку: що відомо
- 32-річна Ерін Піаченті загинула внаслідок нападу з ножем у Нью-Йорку.
- Ще один постраждалий — 68-річний чоловік, його стан стабільний.
- Підозрювана у нападі загинула після того, як поліцейські відкрили вогонь.
У Нью-Йорку на Таймс-сквер ударом ножем вбили 32-річну віцепрезидентку Bank of America Ерін Піаченті.
Про її загибель повідомив один із найбільших банків США, передає Reuters.
Вбито віцепрезидентку Bank of America
За даними поліції Нью-Йорка, напад стався в понеділок після обіду неподалік перехрестя вулиці Вест 42 та Сьомої авеню. Під час інциденту ножові поранення отримав також 68-річний чоловік. Його доправили до лікарні. Наразі він перебуває у стабільному стані.
Піаченті працювала віцепрезиденткою Bank of America у підрозділі, який займається відбором клієнтів та врегулюванням конфліктних ситуацій. У 2021 році вона здобула юридичну освіту у Фордхемському університеті. Диплом юриста того ж року отримав і її чоловік Френк.
За словами комісарки поліції Нью-Йорка Джессіки Тіш, напад, попередньо, був випадковим і не мав очевидної причини.
Що відомо про напад
Коли правоохоронці прибули на місце події, вони побачили 49-річну Памелу Сіснерос із двома великими ножами. Жінка розмахувала зброєю та рухалася в бік поліцейських.
Правоохоронці застосували електрошокер, однак це не змусило Сіснерос кинути ножі. Після цього поліцейські відкрили вогонь. Жінка дістала поранення, а згодом її оголосили мертвою.
Джессіка Тіш зазначила, що Сіснерос мала задокументовану історію психічних розладів.
Поліція продовжує встановлювати всі обставини нападу та мотиви дій жінки.