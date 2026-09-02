У Нью-Йорку на Таймс-сквер ударом ножем вбили 32-річну віцепрезидентку Bank of America Ерін Піаченті.

Про її загибель повідомив один із найбільших банків США, передає Reuters.

Вбито віцепрезидентку Bank of America

За даними поліції Нью-Йорка, напад стався в понеділок після обіду неподалік перехрестя вулиці Вест 42 та Сьомої авеню. Під час інциденту ножові поранення отримав також 68-річний чоловік. Його доправили до лікарні. Наразі він перебуває у стабільному стані.

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Піаченті працювала віцепрезиденткою Bank of America у підрозділі, який займається відбором клієнтів та врегулюванням конфліктних ситуацій. У 2021 році вона здобула юридичну освіту у Фордхемському університеті. Диплом юриста того ж року отримав і її чоловік Френк.

За словами комісарки поліції Нью-Йорка Джессіки Тіш, напад, попередньо, був випадковим і не мав очевидної причини.

Що відомо про напад

Коли правоохоронці прибули на місце події, вони побачили 49-річну Памелу Сіснерос із двома великими ножами. Жінка розмахувала зброєю та рухалася в бік поліцейських.

Правоохоронці застосували електрошокер, однак це не змусило Сіснерос кинути ножі. Після цього поліцейські відкрили вогонь. Жінка дістала поранення, а згодом її оголосили мертвою.

Джессіка Тіш зазначила, що Сіснерос мала задокументовану історію психічних розладів.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини нападу та мотиви дій жінки.

Джерело : Reuters

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