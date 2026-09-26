Адміністрація президента США Дональда Трампа юридично зобов’язалася витратити майже весь пакет у розмірі $400 млн, який був схвалений Конгресом наприкінці минулого року в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це гарантує, що гроші не анулюються після завершення американського фінансового року 30 вересня.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на три обізнані джерела.

Пакет допомоги Україні від США

За даними джерел, станом на початок тижня $307 млн із передбачених $400 млн уже офіційно законтрактовано. Інші $93 млн Білий дім планує остаточно зафіксувати контрактами до 30 вересня, адже в іншому разі ці гроші не передадуть на допомогу.

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Перші постачання, які включають наступальне озброєння та обладнання (зокрема, запасні частини для бронетехніки), розпочалися вже цього місяця. Повне виконання контрактів та постачання іншого обладнання очікується до жовтня 2029 року.

Як повідомило одне з джерел, серед законтрактованої військової техніки немає ракет до систем ППО Patriot, попри постійні комбіновані удари РФ дронами та балістикою по українських містах.

Відсутність ракет Patriot пояснюють виснаженням світових запасів цих боєприпасів через війну США в Ірані та бойові дії в Україні, а також занепокоєнням Пентагону щодо занадто низького рівня власних американських арсеналів.

Виділення цих грошей тривалий час викликало суперечки у Вашингтоні. Демократи та частина республіканців критикували Пентагон за надзвичайно повільні темпи реалізації схваленої Конгресом допомоги. Раніше в липні зазначалося, що доставлення певного обладнання до України може затягнутися на роки.

Водночас останніми місяцями риторика Трампа щодо України стала більш позитивною.

Серед останніх кроків журналісти відзначають підписання пропозиції про надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot та законопроєкту про нові санкції проти Росії.

Нещодавно відбулася двостороння зустріч Трампа із президентом України Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де обговорювалися зусилля щодо припинення війни, зокрема, потенційне двостороннє припинення вогню по енергетичних об’єктах.

17 вересня повідомлялося, що США готуються передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot. Йдеться про 10 ракет MIM-104E GEM-T, які раніше отримала Німеччина.

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