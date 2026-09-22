Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН. Вони виступили із заявами після зустрічі.

Зустріч Зеленського з Трампом у Нью-Йорку

За словами президента США, він має добрі відносини із Зеленський. Як зазначив Трамп, разом з президентом України вони шукають рішення, щоб закінчити повномасштабну війну.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що вдасться завершити війну до початку зими. На його думку, президент США може в цьому допомогти.

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Як повідомлялося, зустріч Зеленського з Трампом у Нью-Йорку відбулася на тлі поновлення активних дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення миру та завершення війни Росії проти України.

Окрім безпосередньо Трампа та Зеленського, у переговорах має взяти участь американська делегація.

За даними джерел, до складу посадовців з боку США долучаться спецпредставники американського президента Джаред Кушнер та Стів Віткофф, державний секретар Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бессент.

Переговори лідерів України та США відбуваються під час проведення Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де Зеленський та Трамп планували обговорити пропозиції щодо врегулювання війни та деескалації.

Крім цього, у Нью-Йорку очільник Білого дому заявив про активізацію зусиль США для припинення війни Росії проти України.

На полях Генеральної Асамблеї ООН Трамп озвучив своє послання до кремлівського диктатора Володимира Путіна, закликавши його покласти край повномасштабній війні.

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