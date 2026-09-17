Сполучені Штати готуються передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot. Йдеться про 10 ракет MIM-104E GEM-T, які раніше отримала Німеччина.

Про це повідомляється на сайті Конгресу США з посиланням на рішення Державного департаменту.

Ракети до ЗРК Patriot

Згідно з документом, США пропонують схвалити передачу Україні ракет на суму $29,6 млн. Вони мають посилити українську протиповітряну оборону на тлі російських атак. Україна вже використовує боєприпаси цього типу.

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Україна прагне придбати ці системи для посилення своїх спроможностей протиповітряної оборони проти російських атак. Україна вже володіє боєприпасами того ж типу, зазначається у документі.

Уряд США готовий дозволити передачу ракетного озброєння з огляду на міркування політичного, військового та економічного характеру.

Варто зауважити, що передача американського озброєння третіми країнами потребує погодження з Вашингтоном.

Водночас остаточного рішення про передання ракет Україні поки немає. Документ ще мають розглянути профільні комітети Конгресу США.

Генеральний інспектор Пентагону заявив про стратегічний дефіцит боєприпасів та втрату техніки на $3,7 млрд через війну з Іраном. За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень від кінця липня, під час війни американські сили витратили значний обсяг систем далекого наземного нападу та засобів ППО, якими перехоплювали іранські атаки. Запаси деяких ракет, зокрема, для систем Patriot та THAAD, вичерпалися більш ніж наполовину.

Раніше повідомлялося, що Штати ведуть переговори про надання Україні ліцензії на виробництво менш просунутих ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

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