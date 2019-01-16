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Отруєння Скрипаля: посли ЄС погодили санкції проти підозрюваних

Посли Європейського союзу узгодили санкції проти чотирьох агентів розвідки РФ, серед яких двоє підозрюваних в отруєнні екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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Посли Євросоюзу узгодили санкції проти чотирьох агентів розвідки РФ, серед яких двоє підозрюваних в отруєнні екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк в Twitter.

У списку санкцій є п’ятеро громадян Сирії.

Читайте: Отруєння Скрипаля: Новачок міг вбити 4 тис. осіб – The Times

Очікується, що санкції затвердять у понеділок 21 січня.

Нагадаємо, 19 грудня до списку санкцій США були додані співробітники ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.

Фото: dreamstime.

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