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Комод IKEA задавив на смерть дитину: компанія виплатить батькам $46 млн

Шведська компанія IKEA виплатить компенсацію в розмірі $46 млн за смерть дворічного хлопчика Джозефа Дудека, який загинув через падіння комода.

Комод IKEA задавив на смерть дитину: компанія виплатить батькам $46 млн

IKEA виплатить компенсацію в розмірі $46 млн за смерть дворічного хлопчика Джозефа Дудека.

Трагедія сталася в 2017 році в місті Буена Парк в штаті Каліфорнія в США. Тоді на дитину впав комод Malm вагою 32 кг. Хлопчик помер від отриманих травм.

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Батьки дитини звернулися до суду, звинувативши IKEA в тому, що в компанії знали про ризики перекидання комода, але вони не попередили споживачів, що його обов’язково потрібно прикріплювати до стіни.

Між компанією і батьками загиблого хлопчика було досягнуто угоду про виплату $46 млн.

Також IKEA зобов’язали докласти більше зусиль для інформування споживачів про ризики, пов’язані з Malm, і відкликати всі продані в США комоди цієї серії.

До речі, в 2017 році Єврокомісія почала розслідування щодо можливої несплати компанією ІКЕА податків. Брюссель підозрює, що меблева корпорація не оплатила €1 млрд. Мова йде про офіс в Нідерландах.

Джерело: Deutsche Welle

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